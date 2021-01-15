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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu revize etti. Yeni verilerde bugün 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi, 169 hasta ise hayatını kaybetti

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

15.01.2021, 19:17 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021, 19:33

Sağlık Bakanlığı, 15 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 test yapılırken 8 bin 314 vaka kaydedildi. Hasta sayısı 921 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 169 olarak açıklandı.

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