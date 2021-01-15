Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 15 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 211 test yapılırken 8 bin 314 vaka kaydedildi. Hasta sayısı 921 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 169 olarak açıklandı.

İŞTE GÜNLÜK TABLO