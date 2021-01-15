Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan ve 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ek genelgede ise, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

LİSTEYE YENİ EKLEMELER YAPILDI

Genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirilmeler neticesinde "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste'ye" ekleme yapıldı.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI MUAFİYETİ

Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

SÜRÜCÜ KURSLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.

EBA LİSE TV MTAL VE EBA'YA İLİŞKİN MUAFİYET

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemler başlatılacak.

HAFTA SONU AÇIK OLACAK İŞ YERLERİ

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır. Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, hafta sonu açık olacak iş yerleri de hatırlatılarak şunlar denildi:

• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼

• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.