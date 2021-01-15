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Son dakika: geri adım attı! Gizlilik sözleşmesi ertelendi

Popüler mesajlaşma uygulaması , kullanıcılarına dayattığı skandal gizlilik sözleşmesinin ardından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. WhatsApp'ın 8 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurduğu yeni gizlilik sözleşmesi 15 Mayıs'a ertelendi.

Son dakika: WhatsApp geri adım attı! Gizlilik sözleşmesi ertelendi

15.01.2021, 23:27

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcı verilerinin Facebook ile daha fazla paylaşacağını açıklamasından sonra birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmeye başladı. Özel hayatın gizliliğini hiçe sayan skandal gizlilik sözleşmesinin ardından Telegram, BİP, Dedi ve Signal gibi anlık mesajlaşma uygulamalarına talep artarken, WhatsApp büyük kan kaybı yaşadı.

YÜZDE 15 KULLANICI KAYBI YAŞADI

Hem Türkiye'de hem de dünyada zirveden düşen WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin, 2021'in ilk yedi gününde yüzde 15 azaldığı belirtilmişti. Bu oran, küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ediyor.

GERİ ADIM ATTI

Hem yaşanan kullanıcı kaybı hem de kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine WhatsApp geri adım attı. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği açıklandı. Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

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