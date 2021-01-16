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Haberler Gündem Bakan Selçuk duyurdu: Açık öğretim sınavları 25 Şubat'ta başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu: Açık öğretim sınavları 25 Şubat'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Çevrim içi yapılacak 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Bakan Selçuk duyurdu: Açık öğretim sınavları 25 Şubat'ta başlıyor

16.01.2021, 14:49

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.

I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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