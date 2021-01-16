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Başkan Erdoğan'dan kar paylaşımı

Başkan , sosyal medya hesaplarından kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan kar paylaşımı

16.01.2021, 20:17

Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram, BİP ve Instagram'dan kar yağışı altında şemsiye ile yürüdüğü bir fotoğrafı siyah beyaz olarak paylaşarak, "Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası" ifadelerini kullandı.

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