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Öğrencilere 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılmasına ilişkin politika belgesi taslağı Başkan Erdoğan'a sunuldu

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, öğrencilere 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı'nı Başkan 'a sundu. Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı'nda, eğitim yaklaşımı ve ders kitaplarının yeniden ele alınması, ölçme ve değerlendirme süreçleri, sektörle bütünleşmiş okul modelleri, staj, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kalite güvence sisteminin kurulması gibi konularda politika önerilerine yer verildi.

Öğrencilere 21. yüzyıl yetkinliklerinin kazandırılmasına ilişkin politika belgesi taslağı Başkan Erdoğan'a sunuldu
AA

16.01.2021, 22:56

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan belgenin içeriğine ilişkin bilgi verildi. Belgede, öğrencilere 21. yüzyılda kazandırılması gereken yetkinliklere ilişkin politika önerilerinin ortaya konulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, eğitim yaklaşımı ve ders kitaplarının yeniden ele alınması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin üst düzey düşünme ve ürün ortaya koyabilmeyi destekleyecek biçimde kurgulanması, öğrencilerimizin teknolojinin güvenli ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra yazılım ve kodlama gibi beceriler edinerek teknolojinin yalnızca tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi olabilmelerinin sağlanması, öğretmen, öğretim elemanları ve eğitim yöneticilerinin liyakat prensibi çerçevesinde yetiştirilmesi, atanması ve mesleki gelişimlerinin sağlanması, paydaşlarla iş birliğine yönelik olarak, iş dünyasıyla yoğun etkileşim, sektörle bütünleşmiş okul modelleri, staj, öğrenci niteliklerini izleme, kurumlar arasında fiziki ve beşeri kaynakların ortak kullanımı gibi konularda yeni yaklaşımlar ve özgün uygulamaların geliştirilmesi, yetkinliklerin kazandırılması sürecinde etkin bir kalite takibi için temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kalite güvence sisteminin oluşturulması gibi çeşitli hususlarda kapsamlı politika önerilerine yer verilmiştir."

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