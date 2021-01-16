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Son dakika: vaka sayıları açıklandı! 16 Ocak koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... covid19 sitesi üzerinden 16 Ocak Cumartesi vaka ve vefat tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! 16 Ocak koronavirüs tablosu

16.01.2021, 19:41 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021, 20:07

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 832 yükseldi.

Toplamda 27 milyon 223 bin 445 test yapıldı. Bugün 156 bin 792 test yapıldığı, 7 bin 550 yeni vaka, 902 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 380 bin 665, bugün iyileşen 8 bin 005 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 254 bin 052 yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 265 olduğu açıklandı.

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