Başkan Erdoğan'dan Manisa’da dev açılış

Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni Başkan Erdoğan'ın video konferans ile katılımıyla gerçekleşti. Açılış öncesi projeler hakkında bilgi verip muhalefetin yatırımlara karşı duruşunu eleştiren Erdoğan, "Gezi olaylarına, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar envai çeşit saldırıya uğradık. Aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefet ile mücadele ettik. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık" ifadelerini kullandı.

ARTARAK SÜRECEK

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bu yatırımlar ülkemizin enerji arzına önemli katkı sağlayacak. Bugün ayrıca Soma ve Kırkağaç ilçelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz. Toplam 29.5 milyon lira yatırım yaparak 45.2 kilometre uzunluğunda doğalgaz hattı döşedik. Bugün 54.5 milyon vatandaşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. 2020'de de doğalgaz yatırımlarına ara vermedik. 39 ilçe ve beldemizi doğalgaza kavuşturduk. 2021'de de yatırımları artırarak sürdüreceğiz.

SALDIRILARA UĞRADIK

Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz. Birçok engelin üstesinden geldik. Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarına, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar envai çeşit saldırıya uğradık. Aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefet ile de mücadele ettik. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için nice haber uydurdular. Savunma sanayimizde dışa bağımlılığı azaltacak projeleri küçümsediler, karaladılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık.

GÖZÜ KARA GÜRUH

Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Karadeniz'deki doğalgaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. Mümkün olduğu kadar yerli kaynaklara dayalı enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz. Açılışını yapacağımız Soma Kolin Termik Santrali, yerli kömürün yüksek teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnek. Bu proje ile yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Tesisimiz Türkiye ve Avrupa'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Baca gazı arıtma sistemi ile de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacaktır. Toplam maliyeti 1.37 milyar doları bulan 4 tesisin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Manisa'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

NERMİN UÇTU