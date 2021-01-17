Hamza Dağ: ‘Kılıçdaroğlu Hitler propagandası yapıyor’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda yer alan çöpten ekmek toplayan bir kişinin dolandırıcı çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı.

'YALANA BAŞVURDU'

Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerinde yoksulluk üzerinden sürekli yalan edebiyatı yapma kültürü oluştuğunu bildiren Dağ, "CHP'de yalan bir çağlayan şelale haline geldi" diye konuştu. Uzun zamandır yapmış olduğu propagandaya bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun aldatılmadığını aksine milleti aldatmaya çalıştığını vurgulayan Dağ, "Bunu biz tarihten de görüyoruz. Hitler muhalefette bulunduğunda iki şeye başvurdu. Birincisi yalan. İkincisi de sistemi kilitlemeye çalışmak. Kılıçdaroğlu sürekli hakaretlerle, 'sözde Cumhurbaşkanı' laflarıyla, sürekli Cumhurbaşkanımıza, partimize, öğretmenlere, çiftçilere hakaretle sistemi kilitlemeye çalışıyor. Tam bir Hitler propagandası yapıyor. Buna bizim milletimiz bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da fırsat vermez" diye konuştu.