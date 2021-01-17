İzmir'de sahte içki operasyonu! 7 bin 803 litrelik zehir

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir depoda sahte rakı yapımında kullanılan 7 bin 803 litre etil alkol ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması ve üretimin engellenmesi amacıyla düzenleme yaptı. Düzenlemeyle, internet üzerinden etil ve metil alkolün satışı yasaklandı. Ancak sahte içki üretimi hız kesmedi. İl ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi 5747/8 Sokak üzerindeki bir depoda, sahte rakı üretiminde kullanılan malzemeler bulunduğunu öğrendi.

ADLİ KONTROLE SERBEST

İmalathaneye dönüştürülen depoya önceki gün yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 375 bin TL olan tank, şişe ve bidonlar içinde 7 bin 803 litre etil alkol ile 520 marka etiketi, 12 adet 20 cc'lik anason aroması ele geçirildi. Ayrıca sahte içki üretimini önlemesi amacıyla etil alkole konulan 'Denatonyum Benzoat' maddesini arıtmak amacıyla kullanılan 1 arıtma makinesine el koyuldu. 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İÇTİKLERİ SAHTE İÇKİ ÖLDÜRDÜ

İzmir'de metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan iki kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı akşamı yakınları tarafından sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürülen ve tedavisi yoğun bakımda süren N.K, önceki gece saatlerinde hayatını kaybetti. Önceki gün alkol tükettikten sonra fenalaşarak aynı hastaneye getirilen E.İ de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.K. ve E.İ'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir'de sahte içkiden ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim 2020'den bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle ölen kişi sayısı 42'ye ulaştı.