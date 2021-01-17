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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı : Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak

Milli Eğitim Bakanı , katıldığı programda yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak

17.01.2021, 21:37 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021, 21:41

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var.

MUHTELİF SENARYOLAR...

15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.

Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz. Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.

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