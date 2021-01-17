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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

17.01.2021, 19:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021, 19:10

Türkiye'de bugün 6 bin 436 kişinin korona testi pozitif çıktı. 165 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

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