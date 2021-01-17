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Tarihin en büyük operasyonu

İçişleri Bakanlığı, merkezli 50 ilde düzenlenen ve "" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları tespit edilen 220 zanlının yakalandığını bildirdi.

Tarihin en büyük operasyonu

17.1.2021

Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımıyla yapılan aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.

Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi. Bu yolla devletin yılda 3'er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

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