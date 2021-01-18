Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada son durumu açıkladı

Aşılamada son durumu paylaşan Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

81 ilimizin sağlık müdürleri ile aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek.

90 YAŞ ÜZERİ AŞILANMAYA BAŞLIYOR

Bakan Koca ayrıca, "Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren Huzurevleri ve Bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak. Aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlarımız için de program yarın başlıyor." dedi.