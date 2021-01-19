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Aşılamada ikinci adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanların aşılanmasına başlandı

Son dakika... Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Aşılama programında ikinci adıma geçildi. Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı.

Aşılamada ikinci adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanların aşılanmasına başlandı

19.01.2021, 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021, 11:42

Türkiye'de koronavirüs aşılama süreci hızla devam ediyor. Sağlık çalışanlarının öncelikli olduğu aşılanma sürecinde, ilgili risk gruplarına da koronavirüs aşısı yapılıyor. Aşılama programında birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanmaya başladı. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına da evlerinde başladı. İşte detaylar...

2. ADIM BAŞLADI

Türkiye'de aşılama programının birinci aşamasının 2. adımı bugün başladı.

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor. 833 bini aşkın sağlık çalışanına koronavirüs aşısının ilk dozu uygulandı.

BUGÜNDEN İTİBAREN BAŞLADI

Yakında 1 milyona ulaşacak aşılamada bugünden itibaren yeni aşılama grubu başladı.

Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına bugün başlandı.

90 yaş ve üzerindeki kişilerin de aşı programı bugün başladı.

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