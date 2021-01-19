Başkan Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Başkan Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze töreninin ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
Başkan Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.
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