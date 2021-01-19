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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, 'ın kabrini ziyaret etti

Son dakika haberine göre Başkan , Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze töreninin ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. 'ın kabrini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

19.01.2021, 14:11

Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.



Başkan Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.

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