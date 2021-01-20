Koronavirüs Bilim Kurulu'nda kritik toplantı! Gözler yapılacak açıklamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.

Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, salgındaki son durum ele alınacak.

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlamıştı.





19 OCAK KORONA TABLOSU VE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

YURT GENELİNDEKİ 90 YAŞ VE ÜSTÜ EVLERİNDE AŞILANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinde kalanların yanı sıra 90 yaş ve üstü vatandaşların aşılanacağını bildirmesinin ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda yurt genelindeki 90 yaş ve üstündeki 198 bin kişiye evinde CoronaVac aşısı uygulanacak. Bu yaş grubunun aşılanmasının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin aşılama raporu! Kaç kişiye uygulandı