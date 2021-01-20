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Son dakika: Toplantısı sonrası 'dan önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Blim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar." dedi.

Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklama

20.01.2021, 23:27 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021, 23:33

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Koca, "Şu ana kadar 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve şu ana kadar 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar." dedi.

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