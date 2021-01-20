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Haberler Gündem Son dakika: Madrid'de şiddetli patlama

Son dakika: 'de şiddetli patlama

'nın başkenti 'de bulunan bir binada gaz sızıntısından kaynaklanan şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulansın gönderildiği patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Madrid'de şiddetli patlama

20.01.2021, 17:38 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021, 18:55

Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu. Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi. Madrid Belediye başkanının verdiği bilgiye göre patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Belediye başkanı patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını açıkladı.

İspanya'nın resmi TV kuruluşu, TVE patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını aktarırken, en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamanın kaynağı henüz bilinmezken, olay yerindeki bir görgü tanığı bir kişinin apartmanda mahsur kaldığını aktardı. Yetkililer, ölü sayısının artmasını beklediklerini açıkladı.

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