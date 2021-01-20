Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.
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Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.
GÜNLÜK TABLO
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