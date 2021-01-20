  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyonu aştı

'de aşılananların sayısı 1 milyonu aştı

tarafından oluşturulan aşısı bilgilendirme platformunda yer alan verilere göre genelinde birinci doz aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti.

Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyonu aştı

20.01.2021, 14:26

Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama, 14 Ocak itibariyle başladı.

Sağlık çalışanlarıyla başlanan aşılama süreci dün itibariyle engelli bakımevi ve huzurevlerinde kalan vatandaşlar ile bu kuruluşlarda çalışan personellerle devam ediyor.

Ülke genelinde aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda anlık olarak paylaşılıyor. Büyük bir hızla devam eden toplu aşılama çalışmaları bir haftada 1 milyon kişiyi aştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyonu aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.