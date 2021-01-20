Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyonu aştı

Covid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama, 14 Ocak itibariyle başladı.

Sağlık çalışanlarıyla başlanan aşılama süreci dün itibariyle engelli bakımevi ve huzurevlerinde kalan vatandaşlar ile bu kuruluşlarda çalışan personellerle devam ediyor.

Ülke genelinde aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısı bilgilendirme platformunda anlık olarak paylaşılıyor. Büyük bir hızla devam eden toplu aşılama çalışmaları bir haftada 1 milyon kişiyi aştı.