Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, virüs tablosunu açıkladı. Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.
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Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca, virüs tablosunu açıkladı. Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.
İŞTE GÜNLÜK TABLO
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