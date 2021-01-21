Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, virüs tablosunu açıkladı. Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

İŞTE GÜNLÜK TABLO