Başkan Erdoğan'dan Yavuz Bahadıroğlu için başsağlığı mesajı

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Erdoğan: "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun "(Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"