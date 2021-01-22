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’a 3 yeni üye seçildi

Son dakika haberler... genel kurulu ’a üç yeni üye seçti. Danıştay’ın yeni üyeleri; , ve oldu.

Danıştay’a 3 yeni üye seçildi
SABAH

22.01.2021, 14:51

HSYK genel kurulu Danıştay'a üç yeni üye seçti. Danıştay'ın yeni üyeleri; Mustafa Acar, Yüksel Navdar ve Fatih Zencirci oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Fatih Zencirci, Danıştay üyeliğine seçildi.

3 DANIŞTAY ÜYESİ BELLİ OLDU

HSK Genel Kurulu, gerçekleştirilen toplantıda boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.

Buna göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Acar, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Navdar ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Zencirci, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.

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