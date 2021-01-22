Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yaptı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 192 ailenin HDP il binası önündeki eylemi 507'nci günde de sürdü. Bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa katılan HDP'li Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Garo Paylan, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, parti binasından çıkarken evlat nöbetindeki aileler de vekillere seslerini duyurmak istedi. Ailelerin "Evlatlarımız nerede?" sorusuna yanıt vermeyen HDP'li milletvekillerinden Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapmasıyla gergin anlar yaşandı.

BİR BABA FENALAŞTI

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gerginlik sırasında HDP'li milletvekilleri makam açarlarına binerek bölgeden ayrılırken, duruma tepki gösteren 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için evlat nöbetini sürdüren Celil Bagdaş fenalaştı. Begdaş'a sağlık görevlilerince müdahale edildi.



'KÜRT HALKINDAN KAÇIYORLAR'

2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'li milletvekillerinin kendilerini görmezlikten geldiğini ifade etti. Aydın, "Garo Paylan, Semra Güzel ve diğer milletvekilleri maalesef bizi görmezlikten geldiler. Kendi Kürt halkından kaçan bir milletvekilinden ne beklenir ki? 507 gündür anne ve babalar kapılarında feryat ediyor. Biz sonuna kadar çocuklarımızı onlardan istiyoruz ve buradan da ayrılmayacağız" dedi.