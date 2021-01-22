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Haberler Gündem Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 sanığın beraat kararları bozuldu

davasında dahil 9 sanığın beraat kararları bozuldu

Son dakika haberine göre; ve diğer sanıklar hakkında 'nda verilen beraat kararı kaldırıldı. İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi, eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.

Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 sanığın beraat kararları bozuldu

22.01.2021, 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021, 16:17

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin Gezi Parkı davası kararlarını onamayarak Osman Kavala'nın beraat kararını bozdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkındaki beraat kararlarını kaldırdı. Eksik delillerin sağlanması ile yargılamanın devamına karar verdi.

Osman Kavala hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada, "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkmıştı.

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