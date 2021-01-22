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Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 sanığın beraat kararları bozuldu

Son dakika haberine göre; Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkında Gezi Davası'nda verilen beraat kararı kaldırıldı. İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi, eksik delillerin ikmali ile yargılamanın devamına karar verdi.

22.01.2021, 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021, 16:17