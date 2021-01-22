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Okullar için tarih verdi! Bakanı 'tan flaş açıklama!

Bakanı önemli açıklamalarda bulundu. Dijital karne günü ile ilgili konuşan Bakan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığını duyurdu.

Okullar için tarih verdi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama!

22.01.2021, 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021, 11:35

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk okulların açılma tarihiyle ilgili 15 Şubat tarihini vererek "sizi okullara çağırmak istiyoruz" dedi. Selçuk, "Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor." sözlerini kullandı.

"HER GÜNE ÖZEL ETKİNLİKLER HAZIRLADIK"

Bakan Selçuk okulların açılma tarihiyle ilgili "15 Şubat'ta tarihini vererek "sizi okullara çağırmak istiyoruz" dedi. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz. Her güne özel etkinlikler hazırladık." ifadelerini kullandı.

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