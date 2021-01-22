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’dan manidar kapak ’ın ilk günü

Time’dan manidar kapak Joe Biden’ın ilk günü

22.1.2021

ABD'nin ünlü dergisi Time, yeni başkan Joe Biden'ı tekrar kapağıma taşıdı. Bir illüstrasyon çalışması yapılan kapakta, Donald Trump döneminden kalan sorunlara dikkat çekildi. Sosyal medyada da paylaşılan kapağın yanına ise, "Joe Biden'ın selefi, iki ay boyunca halkın iradesini alt üst ederek iktidarda kalmaya çalıştıktan sonra, töreni atlamadan önce Amerikan halkına iyi bir yaşam sürmelerini söyledi. Joe Biden Amerika'yı asla birleştiremeyebilir. Bu, dezenformasyon ve yanılgılarla böylesine parçalanmış bir ulusta bile mümkün olmayabilir. Ancak diğer her şey konusunda hemfikir olmayan Amerikalılar demokratik süreç üzerinde hemfikir olabilirse, hükümete olan küçük bir inancı yeniden tesis etmek için yeterli çözümler sunabilirse, bu bir başlangıç olur" ifadelerine yer verildi.

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