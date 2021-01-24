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İnce’den eski partisine HDP suçlaması

İnce’den eski partisine HDP suçlaması

24.1.2021

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' önümüzdeki aylarda 'Memleket Partisi' adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, Independent Türkçe'ye verdiği röportajda eski partisini sert sözlerle eleştirdi.

ATATÜRKÇÜLÜK'TEN UZAKLAŞTI
CHP'nin Atatürkçü bir parti olmaktan uzaklaştığını söyleyen Muharrem İnce, "Benim kimseye karşı kişisel bir husumetim yok. Parti ilkelerinden uzaklaştı. Atatürk diyemeyen il başkanları var" dedi. CHP-HDP arasındaki ittifaka da değinen İnce, "Biz İstanbul'u, Adana'yı sadece CHP'nin oylarıyla mı aldık? Hayır. HDP'nin de oyu var burada. Milletvekilliği seçiminde HDP bizi destekledi. Kimse kimseyi yanıltmasın" diye konuştu.

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