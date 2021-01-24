İP’ini koparan partiliyor!

Aydın'da skandallarıyla gündemden düşmeyen İncirliova Belediye Başkanı İP'li Aytekin Kaya, korona virüs kısıtlamasının olduğu saatlerde çiftliğinde doğum günü partisi verdi. Korona virüs tedbirlerini takmayan Başkan Kaya'nın arkadaşlarıyla birlikte alkol masasında eğlendiği görüntüler sosyal medyada canlı yayınlandı.

SKANDALLARI BİTMİYOR

Belediyenin borçları nedeniyle makam odası ve makam aracına haciz gelen son olarak da belediye meclisinde kendisine muhalefet eden kadın meclis üyesinin işyerinin önünü intikam almak için kazdıran İP'li Başkan Aytekin Kaya'nın skandalları bitmek bilmiyor. İP'li Başkan Kaya, 54'üncü yaş gününü arkadaşları ile deve çiftliğinde kutladı.

CANLI YAYINLADILAR

Türkiye korona virüs salgınına karşı etkin mücadele verirken Kaya, hiçbir şey yokmuş gibi arkadaşlarıyla tedbirlerin hiçe sayıldığı partide doyasıya eğlendi. Korona virüs kısıtlamasının başladığı ilk dakikalarda çiftliğinde arkadaşlarıyla buluşan ve alkol masasında felekten bir gece çalan Kaya'nın vurdumduymazlığı pes dedirtti. Kaya'nın sosyal medyadan canlı olarak yayınlanan eğlence görüntülerine tepki yağdı.





Sosyal medyada görüntülere tepki gösteren vatandaşlar, "Korona virüsten sadece biz mi korkuyoruz. Başkan Kaya ve arkadaşları kendilerine bu kadar nasıl güveniyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi. İnfial yaratan görüntülerin tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarından kaldırıldığı görüldü.

CEZA KESİLECEK Mİ?

İP'Lİ Başkan Kaya'nın ortaya çıkan görüntülerine nasıl bir cevap vereceği merak edilirken, görüntülerde Kaya ile birlikte oldukları belirlenen 14 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına ihlalden ceza kesilip kesilmeyeceği merak konusu oldu.

GÜNDEM OLDU

Korona virüs kısıtlaması olan saatlerde arkadaşlarına kendisine ait deve çiftliğinde ziyafet veren Başkan Kaya'ya sosyal medyada tepki yağdı.



MURAT ŞENBAKLAVACI