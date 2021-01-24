TSK’ya yeni nesil 3 fırtına obüsü

TEröristlerin korkulu rüyası olan yerli üretim yeni nesil 3 Fırtına obüsü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi. Törende konuşan Akar, "83 milyonluk asil Türk milletinin güvenliğini ve savunmasını birilerinin vicdanına, kararına bırakamayız" diye konuştu.



Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesini de ziyaret eden Akar, savunma sanayi başta olmak üzere dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan iddialı çalışmalarla savunma sanayisinde önemli başarılara imza atıldığını belirten Akar, "Bunu yaparken bir sürü engel, zorluk vardı. Biz 83 milyonluk asil Türk Milleti'nin güvenliğini ve savunmasını birilerinin vicdanına, kararına bırakamayız. Bizim için yerli ve milli savunma sanayi olmazsa olmaz bir ihtiyaç" ifadelerini kullandı.