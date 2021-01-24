  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Yakalanan teröristi eğiten 2 kişi cezaevine gönderildi

Yakalanan teröristi eğiten 2 kişi cezaevine gönderildi

Yakalanan teröristi eğiten 2 kişi cezaevine gönderildi

24.1.2021

Adana'da 2 yıl önce polisin düzenlediği operasyonla metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığı yaparken 7 litre sıvı patlayıcıyla yakalanan Elif K'nin, Türkiye'ye gönderilmeden önce Suriye'de evinde eğitim aldığı saptanan Gulistan A. ile eşi Ali Rıza G, İstanbul'da yakalandı. Adana'ya getirilen 2 şüphelinin ifadelerinde terörist Uman Derviş'ten emir aldıklarını söyledikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyede çıkarılan 2 isim sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yakalanan teröristi eğiten 2 kişi cezaevine gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.