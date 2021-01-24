Adana'da 2 yıl önce polisin düzenlediği operasyonla metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığı yaparken 7 litre sıvı patlayıcıyla yakalanan Elif K'nin, Türkiye'ye gönderilmeden önce Suriye'de evinde eğitim aldığı saptanan Gulistan A. ile eşi Ali Rıza G, İstanbul'da yakalandı. Adana'ya getirilen 2 şüphelinin ifadelerinde terörist Uman Derviş'ten emir aldıklarını söyledikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyede çıkarılan 2 isim sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan teröristi eğiten 2 kişi cezaevine gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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