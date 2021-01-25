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6,5 milyon doz aşı Türkiye'de! Sinovac aşısında ikinci sevkiyat!

Son dakika haberine göre, Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

AA 25.01.2021, 08:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021, 08:39