Yeni gelen aşılar 2 haftalık analiz sürecinden geçecek

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, CoronaVac inaktif aşılarının 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozu için de güvenlik ve kontrol süreçlerinin başlayacağını söyledi.

"ANALİZ SÜRECİ TÜM AŞILAR İÇİN GEÇERLİ"

Turan, analiz sürecinin tüm aşılar için geçerli olduğunu vurguladı:

"Dışarıdan ülkemize giren her aşı, ilaç ya da ilaç benzeri bir ajan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından tetkik edilmeli. Bu, güvenlik için yapılan bir önlem. Ürün, 14 günlük tetkik süresini tamamladıktan sonra aşılamalar gerçekleştirilecek. Bu tamamen halkımız için yapılan ve uygulanan bir prosedürdür. Önceden de böyleydi, şimdi tüm aşıların tetkik edilmesi şart. Tetkik edildikten sonra aşının kişiyle buluşturulması gereklidir; bu, tüm aşılar için geçerlidir."

14 GÜN BOYUNCA DEPODA MUHAFAZA EDİLECEK

Aşılar yine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı depolarında 14 gün boyunca muhafaza edilecek.

Bu süre içinde aşılardan alınan numuneler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda incelenecek. Türkiye standartlarına uygun bulunursa 'Acil Kullanım Onayı' verilecek. Ardından kullanımına başlanacak. Aşılama takvimi de böylece devam edecek.

İLK PARTİ AŞI 30 ARALIK'TA GELDİ

Çin'den alınan koronavirüs aşılarının ilk partideki 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilmişti.