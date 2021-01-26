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Haberler Gündem AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Son dakika haberi... Kurulu 15.55'te bir araya geldi. Toplantıya parti Başkanı ve Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor.

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

26.01.2021, 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021, 16:24

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.55'te başladı.

ERDOĞAN BUGÜNKÜ MESAİSİNİ PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın kıymetli kardeşim…

Bugün Ankara'dayız. Milletin Evi'ndeyiz. Saat 1 buçukta, Şehit ve gazi yakınlarımızdan, gazilerimizden, devlet korumasında yetişmiş gençlerimizden ve engellilerimizden oluşan 3 bin 603 kardeşimizle bir araya gelecek, çeşitli kamu kuruluşlarına atamalarını yapacağız.

Bu atamaların her bir kardeşime hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muvaffak eylesin.

Külliye'deki bu buluşma ve atama merasimi sonrası saat 3'te de Genel Merkezimizde AK Parti MYK toplantısını gerçekleştirip, yola devam edeceğiz inşallah.

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum."

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