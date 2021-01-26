Aşılamada 2. aşama ne zaman başlayacak? Kimlere aşı yapılacak?

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşılarının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşı Türkiye'ye geldi. Aşılardan alınan numuneler de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında 14 gün incelenecek. Testlerden geçirilecek aşılar, onay verilmesi halinde 8 Şubat itibarıyla sıradaki yaş gruplarına yapılacak. Şu ana kadar toplam 9.5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı. Üçüncü partinin iki hafta içinde gelmesi öngörülüyor.



80 YAŞ ÜZERİNE AŞILAMA BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlandığını belirterek, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dahilinde bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar" dedi.





8 Şubat sonrasındaki aşı işlemleri sırasıyla 75-79, 70-74 ve 65-69 yaş arası bireylere uygulanacak. 14 Ocak'ta başlayan aşılama sürecinde şimdiye kadar 1 milyon 200 bini aşkın kişi aşılanırken şubat sonuna kadar 4 milyon 450 bin kişi aşılanmış olacak. Mart sonuna kadar toplamda 15 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor. Öncelikle aşılanacak ilk grupta yaklaşık 3-4 milyon polis, asker, öğretmen ile 8.5 milyon 65 yaş üstü vatandaş yer alıyor.



DÜNYADA 11. SIRADAYIZ

SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşı programımız kesintisiz devam edecek. 65-84 yaş arasındaki bireylerin aşılanmasıyla 1. aşama tamamlanacak" dedi. Kayıpmaz, "25 Ocak itibarıyla dünyada nüfusuna göre en hızlı aşılamayı yapan iki ülke İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri. 100 kişi başına düşen 7 günlük ortalama aşı oranı İsrail'de 1.9, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 0.87. Ülkemiz ise 0.09'luk oranla dünya ülkeleri arasında 11. sırada. Nüfusu bize en yakın ülke olan Almanya ise 10. sırada. Orada bu oran yüzde 0.1" diye konuştu.





AŞILAMA SAYILARI İL İL VERİLİYOR

"Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" sayfasından aşılama bugünden itibaren il bazında canlı verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor. Haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

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