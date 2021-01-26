Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, 1.193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz.
İnşallah her bir yavrumuz, necip Türk Milleti'nin şefkat ve duasıyla ülkemiz için çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacak...
Bugün bana hediye edilen bu çok güzel tabloda emeği geçen Furkan, Nuray, Berkcan, Özüm ve Berfin yavrularımıza da şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Başkan Erdoğan kendisine hediye edilen tabloyu paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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