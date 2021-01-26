Başkan Erdoğan kendisine hediye edilen tabloyu paylaştı

Başkan Erdoğan, Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, " Ve neredeyse 100 yıl sonra... Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, 1.193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz.

İnşallah her bir yavrumuz, necip Türk Milleti'nin şefkat ve duasıyla ülkemiz için çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacak...

Bugün bana hediye edilen bu çok güzel tabloda emeği geçen Furkan, Nuray, Berkcan, Özüm ve Berfin yavrularımıza da şükranlarımı sunuyorum." dedi.