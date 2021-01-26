Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Aşılama çalışmaları güçlü bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın korunması için çok yönlü paketler ve eylem planları devreye sokulmaya devam edilecek.

TÜM ENGELLERİ AŞARAK ULAŞTIKLARI BİR TABLO

Çok konuşulan bir fotoğraf filyasyon ekipleri Tunceli'de bu şartlarla çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu meseleye insani hassasiyetle de baktıklarını gösteriyor bu fotoğraf. Sanki aya iniş, astronotları gösteren bir fotoğraf gibi... Tüm engelleri aşarak nasıl ulaştıklarını gösteren bir tablo.

Kongrelerimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın online katıldığı, genel başkan yardımcılarımızın, bakan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz.

Gerçekten olağanüstü bir coşku var katılımda. Gördüğümüz coşkudan çok büyük bir memnuniyet duyduğumuzu söyleyebiliriz.

AK Parti teşkilatlarına baktığınızda demokratik motivasyondan büyük bir gurur duyduğumuzu söyleyebiliriz.

Tecrübe ve yenilenme arasında dengelenme oluyor.

Geçen haftalardaki en önemli gündemlerimizden bir tanesi, maalesef Türk devlet ve siyaset hayatında görülmeyen bir yıkım siyasetiyle karşı karşıyayız.

CHP'nin bu dilinin muhalif bir siyaset değil yıkım siyaseti olduğunu ifade etmiştik.

Bugün Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından anlıyoruz ki nefret ve husumet siyaseti CHP'de Kılıçdaroğlu tarafından bir yazılım haline getirilmiştir. Bu yazılım, her gün yeni 'aplikasyon'lar üreterek nefreti, husumeti artırmak şeklinde bir tavır ortaya koyuyor.

Geçmişte CHP'ye emek verenlerin fikir üretenlerin tüm emeklerinin gasp edildiğini, Kılıçdaroğlu döneminde Avrupa'nın aşırı sağcılarıyla yarışan bir siyasi dil kullanıldığını kayda geçirmek gerekiyor.

Bugün entresan bir hafıza yoksunluğu ile yapılmış bir basın toplantısıydı. Diyor ki; 'AK Parti ne yapamak istedi de engel olduk?'

Ne zaman iyi bir şey gerçekleştirsek, bu kez Anayasa Mahkemesi'ne gitmek şeklinde bir tutum sergilediniz.

Bu sorunun yanıtı açıktır. Gücünüz yetseydi hepsine engel olacaktınız. Millet size izin vermedi.