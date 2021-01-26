Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Sosyal Atama Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün engellilerimizde 2143 ve şehit yakınlarımızdan 370 kişinin toplam 3603 kişinin kamuya atamalarını gerçekleştiriyoruz. Atamalarının hayırlı olmasını diliyorum.

Anayasamızda belirtilen sosyal devletin fiiliyata geçirilmesini tebrik ediyorum. Devlet kimsesizlerin kimsesidir.

Devlet korumasındaki çocukların yurtlarda balıkistifi şeklinde barındırıldığını gördük. Bu ortamlarda ne düzgün eğitim alıyor ne de meslek sahibi oluyordu. STK'larla işbirliği yaparak yetiştirilme modelini değiştirdik. Çocuklarımızı çok büyük yurtlarda koğuş sisteminden ev sistemine geçtik. Mahallelerde kurarak aynı atmosferi tenefüs etmesini sağladık. Personellerimize eğitim verdik.

13524 çocuğumuzun bakımını bu evlerde sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yakınlarıyla yaşamasını sağladık. 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini sağladık. Yüzde 86 doğrudan annelere olmak üzere 6,9 milyar lira destek verdik. Diğer bir uygulama koruyucu aileler uygulamasıdır. 7864 çocuğumuz sıkı denetlenen koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyor. 795'i özel gereksinimi olan çocuklar. Kimsesiz çocukları evlat edinenlere şükranlarımızı sunuyorum.

2014'te bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını kolaylaştırdık. Kendi branşlarında olmasını temin ettik. Devlet korumasındaki çocuk sayısı 21300'dü bugün bu sayı 55 bini aştı. İnşallah daha da yaygınlaştırarak toplumdan kopmamasını temin etmekte kararlıyız. Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu engellilere olan davranışına bakmaktır. Ülkemizde yıllarca bu konuda doğru politikalar geliştirilmedi. Toplumdan izole evlerinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri engellilerin topluma kazandırılmasıdır. 2015'te engelliler kanunu çıkardık.

Engellilerimize bakım hizmeti sunmaya ya da destek olmaya başladık. 536 bine yakın engellimize bakım desteği sağlıyoruz. 541 merkezde yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS kapsamında karşılanıyor. Her kurum için ciddi sıkıntı kaynağı olan raporları dijital ortama taşıdık. Erişilebilirlik konusunda ciddi düzenlemeler yaptık. İstihdamda da devrim niteliğinde adımlar attık.

ENGELLİ MEMUR SAYISINI 58 BİN 319'A YÜKSELTTİK

Yüzde 3'ünün etkin kullanılması için merkezi yerleştirmeye dayalı sistem kurduk. Böylece 2002'de 5770 olan engelli memur sayımızı 58319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarını yüzde 82 seviyesine çıkardık. İşyerindeki görev dağılımından mesai düzeyine kadar her konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Hayatın içinde yer aldıklarına şahit oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

Şehitlerimizin bizlere emanet olan yakınları ve gazilerimizin kalbimizde ayrı yeri vardır. Bilerek isteyerek inancı vazifesi uğrunda ölüme yürümesi kadar büyük fedakarlık yoktur. Daima başımızın tacı olmuşlardır. Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmıştır. Devletimiz de bu insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır. Şehit yakınları ve gazilerimizin üzerine titredik. Geçmişten miras aldığımız gazilerimizin haklarını genişlettik.

Tazminattan maaşa her konuda uygulamalara imza attık. Bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6315'ti. Bugün ise 45 bine yaklaştı. Devlet olarak tüm imkanlarımızı şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine sunmak için şükranlarımızı sunmaya çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin sahip olduğu altyapı gücü ve sosyal devlet genişliği kriz dönemlerinde oraya çıkıyor. Salgın döneminde GSS gücünü görmekle kalmadık. Sosyal desteklerimizi de test ettik. Salgın döneminde ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü gördük. 46+ milyar lirayı geçen verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık.

50 MİLYON DOZ AŞI ÜLKEMİZE GELECEK

En gelişmiş ülkelerde aşı sıkıntısı var. Biz ise aşı konusunda süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Aşılamaya devam ediyoruz. En müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan süreci biz geride bırakmayı başardık. Sosyal destek için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor.