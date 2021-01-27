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Haberler Gündem Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddia edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddia edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika... , devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddiasıyla 3'ü asker 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddia edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
AA

27.01.2021, 10:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıkladıkları iddiasıyla 3'ü asker 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takiple elde edilen deliller neticesinde, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.

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