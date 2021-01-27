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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Elon Musk'la görüştü

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Elon Musk'la görüştü

27.01.2021, 20:48 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021, 20:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UZAY TEKNOLOJİLERİ KONUŞULDU

Erdoğan-Musk görüşmesinde, uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

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