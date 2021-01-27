Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.





Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TBMM Genel Kurulumuz dün itibarıyla yeniden çalışmalarına başladı. Sizlerle en son bütçe görüşmelerinin hemen ardından bir araya gelmiştik.

Bilindiği gibi salgın sebebiyle ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak'ta yeniden başladık. Canlı bağlantı ile katılacağımız Erzincan ve Erzurum ile iki haftada 27 kongremizi tamamlamış oluyoruz.

Hep söylediğimiz gibi AK Parti'yi kuran da, iktidar yapan da milletimizdir. Biz de milletimize vefa borcumuzu hizmet ederek, eser ortaya koyarak, yatırım yaparak ödemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin son 18 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor biliyor. Ancak özellikle eski Türkiye'de yaşamamış gençlerimize bu kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Türkiye'nin demokrasi ve ekonomide çağ atladığını yaşayarak idrak etmeyenlere bunları anlatmamız şarttır. Esasen sadece Meclis grup toplantımızı yapamadığımız son bir ayda salgın şartlarına rağmen ülkemize kazandırdıklarımıza rağmen örnek teşkil edecek zenginliktedir. Dün Elazığ'da öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının anahtar teslim törenine katıldık. Konutların önemli bölümünü sahiplerine teslim ettik. Yaz aylarına kadar Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin konutun tamanını hak sahiplerine vermiş olacağız.

Cuma günü Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonunun başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Şu kritik dönemde hükümetimize ve ekonomimize verdikleri samimi destek için TÜGİK'e teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yılı program dönemi hedefinin de üzerine çıkararak kapatan iş dünyamıza şükranlarımı sunuyorum.

Her günümüzü ülkemiz ve milletimiz için dolu dolu geçirdik. Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentimiz kendi üzerine düşen görevleri hakkıyla ifa etmesidir.

Bu şekilde görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde ne ülkemizin önünde ne Cumhur İttifakı'nın önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz. Unutmayınız milletimiz her birimizi teker teker takip ediyor ve karnemizi dolduruyor. Seçim günü bu karne oy oranı olarak önümüze konacaktır.

Türkiye'nin önünde hepimiz için yapılacak çok iş var. Yürütmede bizim yapmamız gereken işler var. Yasamada sizin yapmanız gereken işler var. Tüm bunların toplamı sayesinde ülkemizi istikrar iklimi içerisinde ileri yürütebiliriz.

REFORM PAKETLERİ

Yakında hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü içerikler içerdiği görülecektir. Geniş bir alanda geleceğe hazırlayacak bu reform sürecine hep birlikte sahip çıkacağız.

Dikkat ederseniz bizden başka gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan muhalefete bu millet iktidarı vermez. Küresel siyasi ve ekonomik değişim sürecinde Türkiye'yi nereye getireceğini söyleyemeyen, projesi olmayan, yoldaşları şaibeli hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. Hamdolsun bizler tüm şeffaflığımızla milletimizin huzurundayız. İnşallah 2023 seçimlerinde bir kez daha sandıktan zaferle çıkarak Türkiye'nin inşası sürecinde yeni bir safhaya geçeceğiz.

"KENDİ PARTİLERİNDE OYNADIKLARI TEK ADAMCIĞIZ ROLÜNÜ TEBESSÜMLE SEYREDİYORUZ"

CHP'nin yalanları, iftiralarını anlatırken Mevlana Hazretlerinin, testinin içinde ne varsa dışına da o sızar sözüne atıfta bulunmuştum. Aradan geçen bir aylık sürede yaşanan her hadise CHP içerisindeki curufun ne derece olduğunu göstermiştir. CHP yöneticileri kendi içlerinde yaşanan skandalları örtmek için hem bize hem de milletimize olan hakaretlerinin dozunu artırmıştır. Milletimizin önüne çıkıp özür dileyecek içlerindeki tacizci, tecavüzcü ve hırsızlardan hesap soracaklarına pişkinlik yapıyorlar. Cumhuriyetin ilk partisini bölücü örgütün maşalığına düşürenlerin siyaset oyunlarını millet günü geldiğinde başlarına geçirecektir. Kendi partilerinde oynadıkları tek adamcığız rolünü tebessümle seyrediyoruz. Bir de halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de güya sarayda göstermeye çalışmıyorlar mı artık orada söz bitiyor. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de milletimizle birlikteyiz.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELERE MÜJDE

Lokanta, restoran ve kafeler için, 2019 cirosu 3 milyon ve altı olan işletmelere destek ödemesine başlacağız. Esnafımızı yalnız bırakmayaağız. Aylık 1000 TL desteğe devam edeceğiz.

Yurt dışından aşıları hızla temin ederken, yerli aşı ile çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Gelişim ve değişimin değişmez bir parçası olarak gördüğümüz hukuki ve ekonmik reform şekillendi. Yakında kapsamlı reform teklifimizi kamuoyunun bilgisine sunacağız.