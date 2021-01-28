2021'in ilk MGK'sı toplandı! Masada Sincar Harekatı var...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

MASADA SİNCAR HAREKATI VAR

Milli Güvenlik Kurulu'nda gündem yoğun olacak. İlk MGK'nın en önemli konusu Sincar'daki PKK varlığı ve olası harekat olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geride bıraktığımız hafta Irak'ta gerçekleştirdiği Bağdat ve Erbil temaslarına ilişkin bilgileri sunacak. Akar, öngörülerini de aktaracak.

YUNANİSTAN İLE İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER DE GÜNDEMDE

Bir diğer sıcak gündem maddesi Yunanistan ile uzun bir aradan sonra yeniden başlayan istikşafi görüşmeler olacak. Askeri temaslarda ele alınanlar değerlendirilecek. Diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra Yunanistan'ın Ege'deki provokatif hamleleri ve açıklamalarına karşı takınılacak tavır belirlenecek.

AB İLİŞKİLERİNDE SON DURUM ELE ALINACAK

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeniden olumlu bir zeminde başlayan görüşmeler de MGK'nın sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İki taraftan da sürece ilişkin art arda pozitif mesajlar verilirken, AB ile izlenecek yol haritası MGK üyelerince değerlendirilecek.

Yine Karabağ'daki ateşkesin korunması Libya ve Suriye'de atılacak adımlar da konuşulacak.