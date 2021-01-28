81 ilde ucuz gıda seferberliği başladı

Ticaret, Hazine ve Maliye, Adalet, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlığı, TOBB, TESK temsilcileri, üretici ve tüketici örgütleri, perakende temsilcileri 'ucuz gıda' için toplandı. Dört saatlik toplantının ardından Hazine ve Maliye de dahil 4 bakanlığın denetim ve teftiş ekiplerinin, dün itibariyle perakende sektörü, pazar yerleri, toptancı halleri, çarşılarda fahiş fiyat denetimine çıkması kararı alındı. Belediyeler de zabıta teşkilatlarıyla serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden denetimlere destek verecek. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu önceki gün toplandı.

EN ÇOK UN VE YUMURTADA

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun aldığı kararla 81 ilde eş zamanlı market, pazar, hal ve çarşılarda, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat denetimleri yapıldı. En çok sebze, meyve, ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve unda fiyat artışı belirlenirken 120 firmaya 3.5 milyon lira ceza verdi. Son bir haftada bin 674 işletmenin 22 bin 535 ürünü denetlendi ve haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 11 bin lira ile 100 bin lira arasında ceza uygulandı. Stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak. Bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak, temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yapan 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulandı.



BAZI ÜRÜNLERDE İHRACAT KISITLAMASINA GİDİLECEK

Gıda Komitesi, Merkez Bankası sekretaryasında toplanarak gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak ve tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını değerlendirecek. Ucuza tüketim seferberliği kapsamında ürün bazında tedbirler alınacak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. 81 ilde planlama yapılarak arz açığı ürünlere öncelik verilecek stok ve piyasa takibi etkin şekilde yapılacak. Yaklaşık 270 ürün yakından takip edilerek ürün bazında tedbir alınacak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek.

Hazal ATEŞ