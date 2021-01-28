TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kovid 19 platformunda üniversite araştırma merkezi ve özel sektördeki en yetkin bilim insanlarının bir araya getirildiğini belirterek, şöyle dedi:



"Ülkemiz için gece gündüz çalışarak yenilikçi çözümler geliştiriyorlar. Bu zorlu süreçte normal şartlarda uzun yıllar süren aşı ve ilaç çalışmalarını da kısa zamanda büyük başarılar elde ettik. Önemle belirtmek isterim ki bu aşılar yurtdışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacak. İnaktif aşı adayımız kullandığımız argüman tipinden dolayı dünyadaki diğer inaktif aşılardan daha etkili olacak şekilde geliştirilmiştir. Yeni daha gelişmiş ve yeni bir tasarım içeren adenoviral vektör aşımız da ikinci nesil aşı adayımızdır . Virüs benzeri parçacık türü aşı adayımız biyoteknolojik açıdan dünyadaki en yenilikçi aşı gurubunda. Bu konuda bilim insanlarımıza ve onların gücüne güç katan genç araştırmacılara güvenimiz sonsuz."

BAŞKAN ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA YERLİ AŞIDAN SÖZ ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplanrısında yerli aşı çalışmalarının kullanılabilir seviyeye gelmesinin, Türkiye'nin önünü daha kolay görmesini sağlayacağını dile getirerek "Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşı ile ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz" demişti.