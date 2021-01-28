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Türk denizcileri kaçıran korsanlar temas kurdu

Son dakika haberi... 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar, şirketin şubesiyle iletişim kurdu. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türk denizcileri kaçıran korsanlar temas kurdu

28.01.2021, 17:08

Uluslararası denizcilik otoritelerinin dikkatini Gine Körfezi'ne çeken kanlı saldırının ardından gemi kaptanıyla birlikte toplam 15 Türkü fidye için kaçıran deniz haydutları, 5'inci gün şirketle irtibata geçti.

Türk kamuoyunun da heyecanlı takip ettiği olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra kurulan irtibat deniz haydutlarının genel davranış biçimi olarak yorumlandı.



İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki M/V Mozart'ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

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