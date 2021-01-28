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'de aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Koronavirüse karşı başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Türkiye'de aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti

28.01.2021, 08:31

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.

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