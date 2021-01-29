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Haberler Gündem 3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de

3,5 milyon doz aşı daha 'de

Son dakika haberine göre; 'den sipariş edilen aşısının ikinci sevkiyatının ikinci bölümü olan 3,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak 'na indi. 25 Ocak Pazartesi günü de 10 milyon dozluk aşının ilk sevkiyatı olan 6,5 milyon dozluk gelmişti.

3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de

29.01.2021, 08:35

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin ikinci sevkiyatının bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ikinci bölümünü oluşturan 3,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

BAKAN KOCA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'den Türkiye'ye getirilen aşılara ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Koca "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

6.5 MİLYON DOZ PAZARTESİ GÜNÜ GELMİŞTİ

Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı 25 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye gelmişti.

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