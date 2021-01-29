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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: 17 ilde görüldü

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan açıklaması: 17 ilde görüldü

Sağlık Bakanı "Ülkemizde tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir" dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyonlu virüs açıklaması: 17 ilde görüldü

29.01.2021, 20:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.

Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir. En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.

Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.

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