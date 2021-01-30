Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında kritik görüşme!

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TÜRK-RUS ORTAK MERKEZİ AÇILDI

Dağlık Karabağ'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz Kasım ayı başında varılan ateşkes anlaşmasının ardından 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından beri Türk ve Rus heyetleri merkezin kurulumu için ortak çalışma yaparken, bugün itibarıyla kurulumu tamamlanan merkezde Türk ve Rus subaylar resmen göreve başlamaya hazırlanıyor.

Dağlık Karabağ'da kurulum çalışmalarının tamamlandığı ve Türk-Rus askerlerinin görev yapacağı "Türk-Rus Ortak Merkezi" törenle açıldı. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle ortak merkez faaliyete başladı. Güvenliği Azerbaycan ordusu tarafından sağlanacak Türk-Rus Ortak Merkezi, Ağdam ilinin Merzili köyüne yakın bir alanda yaklaşık 4 hektarlık arazide inşa edildi. 65 modüler odadan oluşan ortak merkezde, Türk askerlerine Tuğgeneral Abdullah Katırcı, Rus askerlerine ise Tuğgeneral Viktor Fedorenko başkanlık edecek.